Из-за огромной задолженности по налогам счета фирмы заблокировали.

Компании «Экорос-Сибирь», специализирующейся на реализации нефти и ее компонентов, заблокировали счета. Причиной стали огромные долги по налогам.

По данным «СуперОмска, предприятие задолжало 4,6 млрд рублей. Из этой суммы около 2,6 млрд рублей – акцизы и в районе 1,3 млрд рублей – пени. При этом в период с 2018 по 2021 год в налоговые органы подавалась информация о ежегодной чистой прибыли организации на сумму свыше 100 миллионов рублей. Однако по итогам 2023 года показана нулевая отчетность.

В апреле 2024 года заявление о финансовой несостоятельности компании подал ее кредитор, барнаульское ООО «Нефтересурс».