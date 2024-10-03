Концессионеру отдадут участок на условиях аренды без проведения дополнительных торгов.

На днях на одной из электронных площадок появился лот на право получения концессионера, то есть инвестора на условиях государственно-частного партнерства, для возведения мусорного полигона на территории Ачаирского поселения Омского района. Эта локация считается курортной, поскольку здесь расположены санатории и знаменитый Ачаирский монастырь. Предварительный отбор заявок начнется 7 октября.

Собственно говоря, планы на строительство гигантской свалки появились в конце прошлого года. Однако первая редакция документа была отозвана в начале нынешнего года из-за того, что обязательным условием конкурса стало наличие у концессионера опыта по возведению объекта обработки ТКО мощностью от 300 тысяч тонн отходов в год.

В новом варианте аукциона уточняется, что новый объект возведут на участке с кадастровым номером 55:20:020804:2233 площадью 900 тысяч квадратных метров в границах Ачаирского сельского поселения, который отдадут концессионеру на условиях аренды без проведения дополнительных торгов, сообщает «СуперОмск».

Обновленная версия документа подразумевает проектирование в течение года не только мусоросортировочного комплекса, но и административно-хозяйственного корпуса, полигона захоронения ТКО с твердым покрытием подъездных путей, пункта весового контроля и КПП, участка обработки ТКО, участка обработки крупногабаритного мусора, склада готовой продукции для хранения вторсырья, ремонтного блока и иных строений. На иные строения для обеспечения профильной деятельности отведено 12 месяцев. Следующие 14 месяцев отводятся на строительство и ввод в эксплуатацию. Соглашение действует в течение 25 лет, на протяжении которого компания будет эксплуатировать полигон ТБО.

Утверждены следующие характеристики будущего мусорного полигона: совокупная мощность – до 400 тысяч тонн отходов в год, мощность участка размещения неутилизируемых остатков – от 225 тысяч тонн в год; мощность участка компостирования органических фракций ТКО с производством техногенного грунта – не менее 150 тысяч тонн. Здание производственного корпуса должно занимать площадь не менее 1000 кв. м. Также прописаны параметры для оснащенности специализированной техникой (не менее 22 единиц).

Капитальный грант на строительство составит 4 миллиарда рублей. При этом уточняется, что он не может превышать 80 % от совокупного объема затрат на проектирование, строительство и оснащение мусорного полигона с обязательством выплаты в первом полугодии 2026 года. От концессионера требуется обеспечить инвестиции в пределах от 1 до 5 миллиардов рублей. То есть общая сумма затрат на проект составит максимум 9 млрд рублей. В свою очередь, предварительные расчеты говорят о получении концессионером в период действия соглашения (начиная с 2028 года) валовой выручки в объеме около 30,76 миллиарда рублей.

Договор заключат с компанией, у которой подтверждено наличие опыта строительства как минимум одного объекта обработки, утилизации, размещения и эксплуатации ТКО.

Конкурсные предложения проанализируют в марте 2025 года. Соглашение с концессионером подпишут после проведения переговоров, которые могут длиться до 2 месяцев.