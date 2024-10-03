Александр Завьялов работал ассистентом главного тренера в «Ак Барсе», «Торпедо», «Тракторе».

В околохоккейных кулуарах муссируется информация, что 54-летний бывший тренер «Сибири» Александр Завьялов присоединится к тренерскому штабу «Авангарда». Об этом, в частности, сообщает журналист Алексей Шевченко и целый ряд телеграмм-каналов.

Последним местом работы 54-летнего специалиста была «Сибирь», клуб не продлил с ним контракт в марте.

С 2019 года Александр Завьялов работал в тренерских штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура» и «Витязя». И нигде не задерживался дольше сезона.

В клубе «Авангард» пока не подтвердили, но и не опровергли эти данные. Официальной информации насчет изменений в тренерском штабе не поступало.