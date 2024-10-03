Омск-Информ
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·Авто

Нарушение попало на видео. Водитель заплатит 1000 рублей.
Омская Госавтоинспекция сообщила о необычном нарушении правил дорожного движения. Один из водителей заснял и прислал полицейским видео, как другой посреди проезжей части выходит из машины и выпускает пассажира из багажника.
Водителя, который вез приятеля в багажнике, нашли. За нарушение правил перевозки людей 42-летнего мужчину оштрафовали на 1000 рублей.
·Авто

Нарушение попало на видео. Водитель заплатит 1000 рублей.
Омская Госавтоинспекция сообщила о необычном нарушении правил дорожного движения. Один из водителей заснял и прислал полицейским видео, как другой посреди проезжей части выходит из машины и выпускает пассажира из багажника.
Водителя, который вез приятеля в багажнике, нашли. За нарушение правил перевозки людей 42-летнего мужчину оштрафовали на 1000 рублей.