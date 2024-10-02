Предприятие «РусКран» инвестирует в постройку большую сумму денег.

Сегодня, 2 октября, в Омске прошло заседание инвестиционного комитета. Во время него участники обсудили постройку завода по производству грузоподъемного оборудования.

Предприятие «РусКран» собирается вложить средства в строительство завода по выпуску мостовых и консольных кранов. Сумма инвестиций составит более 300 млн рублей.

– Проект предполагается реализовать до середины 2027 года, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. – Он обеспечит социальный эффект в виде создания не менее 85 новых рабочих мест с достойной заработной платой.

Предприятие будет работать на территории особой экономической зоны «Авангард». Также во время заседания участники рассмотрели вопрос реализации проекта по созданию многофункционального комплекса с гостиницей.

Инвестор выбрал участок под строительство на омском Левобережье. Еще один проект по строительству банного комплекса в Кировском округе находится на этапе согласования планировки территории.