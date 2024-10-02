Омск-Информ
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·Происшествия

Через счет девушки прошли похищенные деньги.
Московский районный суд Нижнего Новгорода обязал 20-летнюю местную жительницу заплатить 170 тыс. рублей 67-летней пенсионерке из Павлоградского района Омской области. Через счет девушки прошли деньги, похищенные мошенниками у омской пенсионерки.
Как сообщили в прокуратуре, в январе омичке позвонил мошенник. Он представился сотрудником банка и сообщил, что деньги женщины якобы хотят украсть, уговорив ее перевести все сбережения на так называемый безопасный счет.
Оказалось, что жительница Нижнего Новгорода за вознаграждение помогала мошенникам: переводила поступающие деньги на другие счета.
·Происшествия

Через счет девушки прошли похищенные деньги.
Московский районный суд Нижнего Новгорода обязал 20-летнюю местную жительницу заплатить 170 тыс. рублей 67-летней пенсионерке из Павлоградского района Омской области. Через счет девушки прошли деньги, похищенные мошенниками у омской пенсионерки.
Как сообщили в прокуратуре, в январе омичке позвонил мошенник. Он представился сотрудником банка и сообщил, что деньги женщины якобы хотят украсть, уговорив ее перевести все сбережения на так называемый безопасный счет.
Оказалось, что жительница Нижнего Новгорода за вознаграждение помогала мошенникам: переводила поступающие деньги на другие счета.