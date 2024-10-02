Компания банкротится с 2023 года, но продолжает активно работать на рынке.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже «ПКФ Сиблифт». Завод является единственным производителем лифтов за Уралом, но из-за накопленных долгов сейчас проходит процедуру банкротства.

В объявлении предприятие позиционируется как «один из стратегических промышленных лидеров региона». Покупателю предлагается сборочный цех с полным пpoизводcтвeнным циклoм площадью около 700 кв. м, а также земельный участок 7,8 гектара.

– Производственная мощность рассчитана на выпуск 2500 лифтов в год. Завод производит более 60 видов лифтов: пассажирские, больничные, грузовые и другие. Грузоподъемность лифтовой техники различной модификации составляет от 400 кг до 1 тонны. Завод поставляет продукцию в 45 регионов России, а также в Киргизию и Казахстан, – указывает продавец завода.

«Сиблифт» был признан банкротом в 2023 году из-за долгов, которые составляли около миллиарда рублей.