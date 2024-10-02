Аферисты «скормили» пенсионерке три классические легенды.

В полицию обратилась 70-летняя преподавательница музыки в школе искусств, которая после общения с аферистами лишилась крупной денежной суммы.

Как выяснили полицейские, разговор с пожилой омичкой начала якобы сотрудник ФСБ. Она предупредила, что женщина стала фигуранткой уголовного дела. И подозревается в финансировании террористов. Якобы деньги с ее счета уходят на реквизиты человека, объявленного в международный розыск. Потому от денег надо избавиться. Обеспокоенный педагог сняла все свои накопления, 400 тыс. рублей, и перевела их мошенникам.

Однако на этом общение не закончилось. На этот раз «сотрудник центробанка» сообщил, что на омичке числится кредит буквально в каждом банке и необходимо самой оформить займы. Однако ни одна финансовая организация не стала заключать договор с пенсионеркой.

Тогда мошенники приготовили еще одну легенду. Якобы квартира женщины уже практически продана третьим лицам, все необходимые для сделки документы составлены, а ее подпись подделана. Они посоветовали омичке самой реализовать жилплощадь, что она и сделала, а деньги положить на безопасный счет. Что та и сделала: на счета аферистов ушло 5,165 млн рублей.

Чтобы жертва не «сорвалась», аферисты запрещали ей общаться и рассказывать о «спецоперации», не давали ездить на общественном транспорте.

Только когда на связь перестали выходить «адвокат», «сотрудник ФСБ» и «работник центробанка», омичка поняла, что стала жертвой обмана и поспешила обратиться в полицию. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Направлены все необходимые запросы операторам сотовой связи и в банки. Злоумышленников ищут.

Полиция призывает омичей не обсуждать финансовые вопросы с посторонними собеседниками.