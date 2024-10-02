В ТОП-3 причин популярности сети вошли уверенность в качестве топлива, удобство расположения автозаправок и наличие на них фирменных бистро.

Заправка машины кондиционным горючим является вопросом номер один для всех автомобилистов. От качества бензина напрямую зависит долговечность работы автомобиля, его топливной системы и двигателя. В Омской области несколько компаний торгуют моторным топливом, но даже на этом фоне все большее количество автолюбителей выбирает сеть АЗС «Топлайн». Для этого у них есть несколько веских причин.

Качественное топливо

Все представленное на автозаправках сети «Топлайн» моторное топливо поставляется с Омского НПЗ – одного из самых технологичных на сегодняшний день нефтеперерабатывающих предприятий России. Топливо изначально соответствует стандартам качества «Евро-5», но плюсом к этому на станциях «Топлайна» установлена система дополнительной фильтрации, которая в 12 раз эффективнее обычных фильтров. Это помогает еще больше снизить износ двигателя.

Каждая из АЗС «Топлайн» проходит независимую проверку и получает знак «Качество проверено «Газпромнефть-Лабораторией», подтверждающий соответствие топлива нормативным требованиям.

Забота о клиентах

Сегодня региональная сеть АЗС «Топлайн» включает в себя 51 станцию. Они расположены как на междугородных трассах, так и на городских магистралях. Это позволяет охватить все загруженные городские потоки, что очень удобно для качественного обслуживания клиентской базы.

На АЗС «Топлайн» установлено современное оборудование, благодаря чему процесс заправки становится быстрым и удобным. Но компания заботится не только о скорости обслуживания – здесь стремятся установить новый стандарт сервиса для клиентов. Внимательное отношение к каждому посетителю и постоянное улучшение качества услуг стали визитной карточкой сети.

Вкусное бистро

Еще одно преимущество «Топлайна» – возможность вкусно перекусить. В бистро «Люклер Авто» представлен широкий выбор начинок как сытных, так и сладких. Фирменные блины готовятся только из натуральных продуктов и на глазах у клиента.

АЗС «Топлайн» – это сплоченный коллектив профессионалов, которые ежедневно работают над тем, чтобы сделать вашу заправку более комфортной.

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039. Реклама