Женщина не проверила автомобиль на предмет обременений, а он оказался в залоге.

Советский районный суд Омска рассмотрел иск банка к местной жительнице. Финансовая организация потребовала, чтобы женщина отдала свой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба суда, в 2017 году бывшая владелица взяла в банке кредит на эту машину. Уведомление о залоге автомобиля было зарегистрировано в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации и сохраняется по настоящее время.

Долг женщина не возвращала, а в 2022 году продала автомобиль. Банк через суд взыскал с женщины задолженность, но решение суда она не исполнила. Автомобиль с тех пор дважды перепродавали.

В итоге суд решил удовлетворить иск банка и забрать машину у новой владелицы, так как она имела возможность узнать о залоге. Решение в законную силу пока не вступило. Если женщина не оспорит его, машину продадут с публичных торгов, а деньги направят на погашение кредита.