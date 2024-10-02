И это только штрафы, уже наложенные административными комиссиями. Нарушений выявлено почти 8 тысяч.

На омских автолюбителей составили около 8 тыс. протоколов за нарушение правил парковки. Общая сумма штрафов, уже наложенных за оставление машин на озелененных территориях, дворовых и спортивных площадках, составила 14,7 млн рублей. Еще около 1,5 тыс. протоколов будут рассмотрены административными комиссиями в ближайшее время, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Проверки соблюдения правил парковки транспортных средств стартовали в начале мая. Полномочиями на составление протоколов обладают сотрудники департамента контроля мэрии. Они используют специальное оборудование, которое позволяет фиксировать нарушение и имеет юридическую силу при наложении штрафов.