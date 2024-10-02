Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

При прежнем руководстве областного правительства эта строительная компания брала один госконтракт за другим.

Конкурсный управляющий признанной банкротом строительной компании «Лидер» Григорий Соколов направил в арбитражный суд иск о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя и бывшего гендиректора структуры Константина Овчинникова. С него хотят взыскать убытки компании в размере 26,5 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести».

«Лидер» был признан банкротом летом 2023 года по заявлению СКБ «Примсоцбанк». Ранее компания получала государственные контракты на строительство различных социальных и спортивных объектов, но раз за разом срывала сроки их сдачи. Завершать стройки приходилось другим подрядчикам.

·Экономика/Бизнес

При прежнем руководстве областного правительства эта строительная компания брала один госконтракт за другим.

Конкурсный управляющий признанной банкротом строительной компании «Лидер» Григорий Соколов направил в арбитражный суд иск о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя и бывшего гендиректора структуры Константина Овчинникова. С него хотят взыскать убытки компании в размере 26,5 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести».

«Лидер» был признан банкротом летом 2023 года по заявлению СКБ «Примсоцбанк». Ранее компания получала государственные контракты на строительство различных социальных и спортивных объектов, но раз за разом срывала сроки их сдачи. Завершать стройки приходилось другим подрядчикам.