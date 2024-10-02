Подрядчики ремонтируют два участка автодороги, соединяющей три района Омской области.

До 15 октября в Омской области планируют завершить ремонт автодороги Горьковское – Калачинск – Оконешниково. В этом году ремонтируется два участка трассы: на 40–45 км работы уже завершены, сейчас подрядчик работает на участке 64–65 км.

Как сообщили в областном Минтрансе, дорожники уже выполнили фрезерование старого изношенного полотна, укрепили основание с добавлением цемента, а также уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

– На объекте еще предстоит выполнить работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков и нанесению разметки, – пояснили в министерстве. – Работы на участке будут завершены до 15 октября.

В текущем месяце в регионе будет сдаваться большое количество дорожных объектов.