Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организация проработала почти 10 лет.

В Омске суд постановил ввести первую стадию банкротства для ООО «Управляющая компания на Нахимова», которое принадлежит Сергею Бобинову, сообщает «СуперОмск». Эта компания работает с 2015 года и обслуживает жилые дома в Амуре-2. Сейчас Арбитражный суд Омской области рассматривает третий иск о банкротстве компании.

Причиной финансового наблюдения стало заявление «Омскводоканала», которое подали в мае 2024 года. Отметим, что еще в 2021 году появлялась информация о приостановке операций по счетам компании из-за задолженности по налогам. По данным на 1 октября, такие же меры приняли в отношении двух счетов организации. Сумма задолженности составила 4,19 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Организация проработала почти 10 лет.

В Омске суд постановил ввести первую стадию банкротства для ООО «Управляющая компания на Нахимова», которое принадлежит Сергею Бобинову, сообщает «СуперОмск». Эта компания работает с 2015 года и обслуживает жилые дома в Амуре-2. Сейчас Арбитражный суд Омской области рассматривает третий иск о банкротстве компании.

Причиной финансового наблюдения стало заявление «Омскводоканала», которое подали в мае 2024 года. Отметим, что еще в 2021 году появлялась информация о приостановке операций по счетам компании из-за задолженности по налогам. По данным на 1 октября, такие же меры приняли в отношении двух счетов организации. Сумма задолженности составила 4,19 млн рублей.