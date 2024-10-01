Девушка не сообщала об отчислении из вузов, в которых училась, поэтому продолжала получать выплаты.

Саргатский районный суд рассмотрел иск омского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Ведомство потребовало взыскать с бывшей студентки омских вузов часть выплат, которые она получила.

Суд установил, что девушка поступила в Омский медицинский университет, после чего предоставила в Социальный фонд РФ справку об обучении в этом вузе для получения пенсии по потере кормильца и федеральной социальной доплаты. Омичка должна была получать деньги с 1 сентября 2019 года до 30 июня 2023 года.

Однако девушка отчислилась еще 10 августа 2020 года и продолжила получать выплаты, хотя должна была уведомить Социальный фонд о своем решении. За это время она незаконно получила 26 546 рублей 69 копеек.

Затем омичка опять обратилась в ведомство, чтобы вновь получить пенсию по потере кормильца и социальную доплату к пенсии. К своему заявлению она приложила справку об обучении в Омском аграрном университете с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2025 года. Из этого вуза она также была отчислена 5 апреля 2022 года.

Отметим, что Социальный фонд установил омичке пенсию и социальную доплату к ней на период с 1 сентября 2020 года до 23 октября 2024 года (пока девушке не исполнится 23 года). Об отчислении из второго вуза студентка тоже не сообщила, поэтому продолжила получать выплаты. Общая сумма незаконного обогащения составила 210 895 рублей 48 копеек.

Затем первоначальную сумму омичка возместила, а вторую возвращать отказалась. Поэтому ведомство обратилось в суд. На судебном заседании она не присутствовала. В результате суд постановил взыскать с девушки 210 895 рублей 48 копеек. Также она должна заплатить госполшлину в размере 5 308 рублей 96 копеек.