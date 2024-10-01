Предприятие оштрафовали всего на 20 тысяч рублей.

В Омской области суд рассмотрел административные дела, связанные с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что в селе Крестики и деревнях Орловка и Ленинск Оконешниковского района нет должного контроля за качеством питьевой воды.

В частности, не контролируется качество и безопасность воды в местах водозабора. Также отсутствуют протоколы испытаний воды с января по июнь 2024 года. Кроме того, нет проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения и его санитарно-эпидемиологического заключения.

Также проверка показала, что вода, которая используется в сети водоснабжения, не соответствует гигиеническим нормативам по восьми показателям. Отметим, что дело не только в том, что вода была мутной, цветной и жесткой. В ней была превышена массовая концентрация аммиака и хлоридов.

Суд посчитал, что МУП ЖКХ Крестинского сельского поселения виновно в нарушениях, и оштрафовал его на 20 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в силу.