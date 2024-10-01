Синоптики прогнозируют необычайно теплую погоду.

В Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Омской области на октябрь. Синоптики озвучили среднюю температуру и количество осадков в этом месяце.

По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха на большей части Сибирского федерального округа будет на 1–1,5° выше средних многолетних значений. Теплые деньки ожидаются и в Омской области. Среднемесячная температура в нашем регионе за последние почти 30 лет составляет +3,8 градуса.

Месячное количество осадков на территории Омской области предполагается около нормы, в пределах 80–120 %. Это в среднем 33 мм осадков.