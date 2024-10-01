Проект организован при сотрудничестве губернатора Омской области Виталия Хоценко и председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков объявили о начале строительства нового жилого комплекса в Омске. На территории Центрального округа построят две 16-этажные высотки общей площадью порядка 18 тыс. кв. м с парковкой и благоустроенной придомовой территорией. Власти региона выделили земельный участок под застройку, а ПСБ финансирует проект. Застройщиком выступает его дочерняя организация. Жилищный комплекс назван в честь машиностроителей.

– Оборонно-промышленный комплекс сегодня решает стратегические задачи, важные для обеспечения национальной безопасности. Президент Владимир Путин поставил перед нами задачу оказать поддержку людям, которые трудятся на благо Родины. – подчеркнул Виталий Хоценко. – Через два года на этом месте появится жилой комплекс «Машиностроителей», в котором отметят новоселье сотрудники Омского завода транспортного машиностроения, благодаря разработанной ПСБ программе.

Он поблагодарил сотрудников банка за участие в этой работе и отметил, что начало подобного масштабного проекта – это результат совместной работы Промсвязьбанка, правительства Омской области и завода.

– Для Омсктрансмаша забота о сотрудниках является одним из приоритетных направлений социальной политики, – заявил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Василий Ковалев. – Мы всегда стремимся обеспечивать достойные условия труда и безопасность на рабочих местах, предоставляем льготы и меры поддержки. Теперь у нас появилась возможность создать комфортные условия жизни для работников и их семей, которые смогут получить собственные квартиры с использованием льготной программы от Промсвязьбанка и Уралвагонзавода. При этом завод будет компенсировать часть процентов по ипотеке.

Участниками жилищной программы Омсктрансмаша также стали представители заводских династий – Юлия и Андрей Масловы. Делопроизводитель сборочно-сдаточного цеха Юлия Маслова работает на Омсктрансмаше уже 12 лет. Ее супруг – механик механосборочного цеха Андрей Маслов трудится на заводе чуть больше года.

– С детства завод был неотъемлемой частью моей жизни, – рассказывает Юлия. – Когда мама и папа приходили с работы домой, они рассказывали друг другу, как прошел день, как в цехах кипит жизнь. Помню новогодние подарки от завода – мы всегда их с братом ждали. На всех семейных мероприятиях разговоры были только о заводе. Сейчас я и мой муж тоже работаем здесь. Все нам нравится. Пока у нас нет своей квартиры – снимаем жилье недалеко отсюда. Мои родители и родители Андрея в свое время получили квартиры от завода. Мы тоже надеемся, что на льготных условиях сможем приобрести квартиру.

В ознаменование начала реализации социально значимого проекта 1 октября в Омске состоялась церемония закладки первого камня на площадке будущих домов.