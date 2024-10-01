Неосторожность взрослых на дорогах приводит к инцидентам, в результате которых получают травмы дети.

В Омске произошло два дорожных инцидента, в результате которых пострадали дети. Накануне, 30 сентября, около 18:35 на улице Масленникова неподалеку от спорткомплекса «Красная звезда» 29-летний водитель автомобиля Toyota сбил 4-летнего велосипедиста, который вместе с матерью шел через дорогу по «зебре». Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Сегодня около 13:40 минут на проспекте Маркса в салоне автобуса № 24 упала 2-летняя девочка. Ей также понадобилась помощь медиков.

В обстоятельствах и причинах этих дорожно-транспортных происшествий продолжают разбираться полицейские.