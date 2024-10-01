Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина разрешала преступникам пользоваться своим банковским счетом.
Кормиловский районный суд рассмотрел иск калининградской прокуратуры к жительнице Омской области. С женщины взыскали 241 млн рублей неосновательного обогащения.
Как сообщили в пресс-службе суда, эти деньги принадлежали мужчине из Калининграда. 19 февраля в мессенджере «Ватсап» ему написал якобы сотрудник полиции и уговорил перевести средства на безопасный счет для их сохранности. Мошенники воспользовались счетом жительницы Кормиловского района Омской области, которая дала им доступ.
Следователи Калининграда возбудили уголовное дело 21 февраля. Однако мошенников до сих пор не нашли.
Решение суда о взыскании вступило в законную силу.
·Происшествия

Женщина разрешала преступникам пользоваться своим банковским счетом.
Кормиловский районный суд рассмотрел иск калининградской прокуратуры к жительнице Омской области. С женщины взыскали 241 млн рублей неосновательного обогащения.
Как сообщили в пресс-службе суда, эти деньги принадлежали мужчине из Калининграда. 19 февраля в мессенджере «Ватсап» ему написал якобы сотрудник полиции и уговорил перевести средства на безопасный счет для их сохранности. Мошенники воспользовались счетом жительницы Кормиловского района Омской области, которая дала им доступ.
Следователи Калининграда возбудили уголовное дело 21 февраля. Однако мошенников до сих пор не нашли.
Решение суда о взыскании вступило в законную силу.