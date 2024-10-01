Пострадала 40-летняя женщина. Ведется проверка.

Сегодня, 1 октября, около 11:45 часов стало известно о ДТП с участием трактора и пассажирского автобуса в Омске.

Госавтоинспекторы предварительно установили, что 28-летний водитель трактора «Ютонг» при выполнении ремонта дороги врезался в автобус, следовавший по маршруту № 33, под управлением 62-летнего водителя.

Известно, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. В результате аварии за медицинской помощью обратилась 40-летняя пассажирка.

Информация по пострадавшим уточняется. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.