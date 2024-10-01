Губернатор Омской области и председатель Промсвязьбанка обсуждали возможности по взаимодействию региона и банков.

В Омске прошло рабочее совещание, на котором губернатор Виталий Хоценко и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков обсуждали вопросы взаимодействия региона и банков в части реализации действующих соглашений.

К текущему дню уже имеются результаты: регулярно проводятся рабочие встречи, уточняется программа действий по социальной повестке и исполнению встречных обязательств. Однако потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества все еще есть.

ПСБ планирует вкладывать больше ресурсов в развитие региона, наладив взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом Омской области и участвуя в инвестиционных проектах и государственно-частном партнерстве. Виталий Хоценко отметил, что налажено конструктивное и плодотворное взаимодействие.

Сегодня планируется провести ряд совместных с управленческой командой ПСБ мероприятий: открытие Центра уличного баскетбола и начало строительства жилого квартала для работников ОПК.