Омск-Информ
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·Общество

Уровень загрязнения повысится ночью.
Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они начнутся в 22:00 и продлятся до 10:00.
В связи с этим ночью и утром уровень загрязнения воздуха в городе ожидается повышенный. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днем он понизится.
Напомним, в период НМУ синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения о необходимости уменьшить выбросы.
·Общество

Уровень загрязнения повысится ночью.
Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они начнутся в 22:00 и продлятся до 10:00.
В связи с этим ночью и утром уровень загрязнения воздуха в городе ожидается повышенный. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днем он понизится.
Напомним, в период НМУ синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения о необходимости уменьшить выбросы.