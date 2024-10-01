В прокуратуре считают, что подрядчик нанял слишком мало строителей.

Компания «РостПромСтрой» затянула со сроками ремонта школы в райцентре Муромцево, сообщили в областной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, отставание от графика произошло по причине того, что подрядчик привлек к ремонту школы мало работников. В связи с этим прокурор внес подрядчику представление.

– В связи с неоднократным нарушением сроков выполнения ремонтных работ прокуратура принимала меры реагирования, в том числе заказчику и генеральному директору ООО «РостПромСтрой» объявляла предостережения и вносила представления, – сообщили в прокуратуре.

На совещании с чиновниками прокурор напомнил им о необходимости контроля за подрядчиками.

Договор на капитальный ремонт школы с «РостПромСтроем» власти Муромцевского района заключили в апреле. Завершение работ будет контролировать прокуратура.