С начала года пенсию оформили около 20 тысяч жителей региона. Досрочная пенсия назначается немалому числу омичей.

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В России большое количество пенсионеров, и Омская область здесь не исключение. С начала текущего года на пенсию вышли около 20 тыс. жителей региона, сообщили в отделении Социального фонда России по Омской области.

По законодательству в 2024 году выйти на страховую пенсию по старости могут женщины в 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет. Условий, помимо достижения необходимого возраста, два – не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. При этом целый ряд категорий граждан имеют право на досрочную пенсию.

– К ним относятся работники с тяжелыми и опасными условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также лица с длительным, северным или специальным стажем, – говорит управляющий отделением Социального фонда России по Омской области Ольга Ступичева. – Например, женщины, которые родили 5 и более детей и воспитали их до достижения 8 лет, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Мамы четверых детей – в 56 лет, а мамы, родившие и воспитавшие троих детей, – в 57 лет. В текущем году в Омской области 702 многодетным мамам назначена пенсия.

Мужчины, трудовой стаж которых превышает 42 года, могут выйти на пенсию в 61 год. Женщинам для выхода на заслуженный отдых в 56 лет нужно отработать не менее 37 лет.

– В длительный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, засчитывается только официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву, а также участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании (в двойном размере), – пояснили в фонде. – С начала 2024 года вышли на пенсию 1156 омичей с длительным стажем работы.

Если у человека не хватает трудового стажа и пенсионных коэффициентов, ему назначается социальная пенсия по старости. Мужчинам – в 68 лет, женщинам – в 63 года, то есть на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.