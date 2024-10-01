Он должен уплатить 74 млн рублей и отправиться в колонию на 2 года.

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Электросетьстрой». Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В зале суда установили, что с 2017 по 2018 год руководитель вносил в налоговую отчетность ложные сведения о налоговых вычетах при операциях с юридическими лицами. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 74 млн рублей.

Уголовное дело расследовал омский Следком. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него и возглавляемой им организации более 74 млн рублей.

После оглашения приговора виновный взят под стражу в зале суда.