«Лишний» день, который жителям страны придется провести на работе, они уже отгуляли на майские праздники.

Последняя рабочая неделя октября в этом году будет шестидневной, напомнили в Госдуме. Жители страны будут работать с 28 октября по 2 ноября включительно. Это связано с тем, что ранее выходной день был перенесен с субботы, 2 ноября, на 30 апреля – россияне отдыхали с 28 апреля по 1 мая, четыре дня подряд.

После длинной рабочей недели трудящимся будут предоставлены два дня отдыха, 3 и 4 ноября. Новая рабочая неделя стартует во вторник, 5 ноября, и продлится четыре дня.