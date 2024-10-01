Омск-Информ
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·Происшествия

По словам очевидцев, это произошло в парке «Зеленый остров».
Омичи пожаловались в соцсетях на агрессивных бродячих собак на «Зеленом острове». По словам горожан, они бросаются на домашних животных, которых выгуливают в парке хозяева.
– На «Зеленом острове» бродячие собаки на глазах у хозяйки растерзали ее любимую собачку. Хозяйка ничего не смогла сделать. И сейчас ее увезли в кардиоцентр, – сообщает омич Алексей Борисов.
Омичка Марина Закатова отметила, что в ее районе постоянно работает служба отлова. Однако бездомных собак становится все больше, потому что люди по всему городу разбрасывают в коробках щенят.
·Происшествия

По словам очевидцев, это произошло в парке «Зеленый остров».
Омичи пожаловались в соцсетях на агрессивных бродячих собак на «Зеленом острове». По словам горожан, они бросаются на домашних животных, которых выгуливают в парке хозяева.
– На «Зеленом острове» бродячие собаки на глазах у хозяйки растерзали ее любимую собачку. Хозяйка ничего не смогла сделать. И сейчас ее увезли в кардиоцентр, – сообщает омич Алексей Борисов.
Омичка Марина Закатова отметила, что в ее районе постоянно работает служба отлова. Однако бездомных собак становится все больше, потому что люди по всему городу разбрасывают в коробках щенят.