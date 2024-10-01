За это преступление мужчину оштрафовали.

Омский гарнизонный военный суд признал одного из военнослужащих виновным в краже. Как сообщили в пресс-службе суда, будучи дежурным по парку, мужчина проник в хранилище войсковой части и похитил оттуда имущество, причинив Министерству обороны России вред в крупном размере.

За кражу военного оштрафовали на 240 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел, что мужчина совершил преступление впервые, является ветераном военной службы, награжден тремя ведомственными медалями, неоднократно поощрялся, участвовал в благотворительных мероприятиях. Принял судья к сведению и то, что у военнослужащего есть маленький ребенок, а жена беременна.

Военный также возместил ущерб, признался в содеянном и раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать.