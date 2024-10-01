В 2026–2027 годах индексация страховой пенсии будет проводиться два раза в год.

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования», в 2025 году в России предусмотрена одна индексация страховых пенсий – с 1 января, а затем на протяжении двух лет пенсии проиндексируют дважды.

– Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 году с 1 января на ИПЦ за прошедший год и определена на уровне 7,3 %. В 2026–2027 годах индексация страховой пенсии осуществляется два раза в год, – указано в документе. – С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 году – 4,5 %, в 2027 году – 4 %. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 году – 5,5 %, в 2027 году – 4,1 %.

На конец текущего года средний размер страховой пенсии составит 21 846 рублей, средний размер страховой пенсии по старости – 22 375 рублей. За следующий год они вырастут примерно на 1,6 тыс. рублей.