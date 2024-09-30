Омская область вместе со всей страной отмечает новую памятную дату – День воссоединения новых территорий с Российской Федерацией.

Сегодня, 30 сентября, Омская область вместе со всей страной отмечает День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Важное историческое событие, когда жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей приняли решение стать частью России, произошло два года назад – 30 сентября 2022 года.

Глава государства Владимир Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов, в котором поздравил всех граждан страны с этим судьбоносным событием и поблагодарил за сплоченность и патриотический настрой.

Вслед за Путиным новые регионы со второй годовщиной воссоединения с Россией поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Два года прошло, как русские регионы: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией! Наши сограждане во время референдума выбрали право на жизнь вместе с Россией, право на свободу. Сохранили память о героях, освободивших мир от фашизма, – написал Виталий Хоценко в своем тг-канале. – Наш президент Владимир Владимирович Путин откликнулся на воззвание людей, и Россия пришла на помощь. Теперь мы вместе, и так будет всегда. Поздравляю всех нас с праздником! Победа будет за Россией!

Напомним, что новая памятная дата – 30 сентября – была установлена соответствующим федеральным законом от 28 сентября 2023 года.