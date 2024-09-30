Территорию оборудовали скамейками, стилизованными под деревянный сруб.

В микрорайоне «Новый Амур» на окраине Центрального округа Омска возводят сразу пять новых жилых домов высотой от 8 до 10 этажей. Три дома сдадут в эксплуатацию уже в этом году. На два получено разрешение на строительство, и начались фундаментные работы. Сейчас на стройплощадках рабочие завершают процесс озеленения и установки малых архитектурных форм. Как сообщили в областном Минстрое, в оформлении общественных пространств впервые использовали экостиль.

– Особенностью благоустройства дворовых пространств стал экостиль, который застройщик применяет в своих проектах впервые. В частности, из стилизованного под сруб материала изготовлены скамейки, беседки, качели и другие детали детских площадок и внутридворовых зон отдыха, – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также стало известно, что в одном из уже построенных домов будет находиться участковый пункт полиции.

Напомним, что занимается строительством группа компаний «Стройбетон». Часть квартир, по условиям соглашения, застройщик передаст в фонд региона для распределения между нуждающимися в жилье: сиротам, жильцам аварийных домов и обманутым дольщикам.

Реализация проекта рассчитана до 2033 года. По условиям соглашения инвестор построит 330 тысяч квадратных метров жилья в Центральном округе, общая площадь осваиваемой территории составляет 84,9 га.