Омск-Информ
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·Происшествия

Никто не пострадал, но движение общественного транспорта нарушилось.
В Омске на улице Орловского около депо сошел с рельсов трамвай. Как сообщает Telegram-канал 112, вагон перекрыл пути в обе стороны.
В этом инциденте никто не пострадал. По данным «Яндекс.Карт», из-за происшествия еще десяток трамваев встали в пробку в районе цирка. Сегодня к 14:20, по данным департамента транспорта,  движение восстановили.
Причина происшествия выясняется.
·Происшествия

Никто не пострадал, но движение общественного транспорта нарушилось.
В Омске на улице Орловского около депо сошел с рельсов трамвай. Как сообщает Telegram-канал 112, вагон перекрыл пути в обе стороны.
В этом инциденте никто не пострадал. По данным «Яндекс.Карт», из-за происшествия еще десяток трамваев встали в пробку в районе цирка. Сегодня к 14:20, по данным департамента транспорта,  движение восстановили.
Причина происшествия выясняется.