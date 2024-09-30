Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание тушат 23 спасателя.

Сегодня в 13:48 часов стало известно о пожаре в частном доме на улице 20 лет РККА.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пламя тушат 23 человека и 7 единиц техники. В 14:13 пожар локализован.

Уточняется, что данных о пострадавших не поступало. Между тем в соцсетях распространяются эффектные снимки с места происшествия.

·Происшествия

Возгорание тушат 23 спасателя.

Сегодня в 13:48 часов стало известно о пожаре в частном доме на улице 20 лет РККА.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пламя тушат 23 человека и 7 единиц техники. В 14:13 пожар локализован.

Уточняется, что данных о пострадавших не поступало. Между тем в соцсетях распространяются эффектные снимки с места происшествия.