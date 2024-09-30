Андрей Михеев проявил мужество и героизм в боях по освобождению города Авдеевка в Донецкой народной республике.
Губернатор Виталий Хоценко встретился с семьей защитника Отечества Андрея Михеева, погибшего в ходе проведения спецоперации. Глава региона передал отцу и вдове рядового Михеева медаль «Золотая Звезда».
– Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Михееву присвоено звание «Герой России» посмертно, – сообщили в областном правительстве.
Уроженец села Татарка Черлакского района служил гранатометчиком стрелкового батальона. Мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи по освобождению города Авдеевка в Донецкой народной республике.
Наградные документы семье бойца передал начальник Омского гарнизона генерал-лейтенант Владимир Квашин. Офицеры и военнослужащие почтили память о боевом товарище минутой молчания.