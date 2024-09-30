Омск-Информ
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·Общество

На средние доходы местные жители могут купить чуть больше трех потребительских корзин.
«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В 2024 году 1-е место занимает Новый Уренгой. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии составляла там чуть более 156 тыс. рублей. На нее можно было купить 6,25 фиксированных потребительских набора.
Омск занял 41-е место с зарплатами 64,1 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 3,41 фиксированных набора.
На последнем, 100-м месте оказался Нальчик. На среднюю зарплату там можно купить 2,2 набора.
Москва расположилась на 3-м месте, Санкт-Петербург – на 11-м.
·Общество

На средние доходы местные жители могут купить чуть больше трех потребительских корзин.
«РИА Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В 2024 году 1-е место занимает Новый Уренгой. Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии составляла там чуть более 156 тыс. рублей. На нее можно было купить 6,25 фиксированных потребительских набора.
Омск занял 41-е место с зарплатами 64,1 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 3,41 фиксированных набора.
На последнем, 100-м месте оказался Нальчик. На среднюю зарплату там можно купить 2,2 набора.
Москва расположилась на 3-м месте, Санкт-Петербург – на 11-м.