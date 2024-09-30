Губернатор в том числе посетил недавно созданный в поликлинике Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению.

Губернатор Виталий Хоценко познакомился с организацией работы амбулаторно-поликлинической и стационарной службы МСЧ № 4. В том числе посетил недавно созданный в поликлинике медсанчасти Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению. В центре работают квалифицированные врачи-онкологи, которые распознают опухоли с помощью современных технологий, выполняют биопсии новообразований, устанавливают диагноз, проводят лекарственную терапию.

Уточним, что это пятый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи. В зоне его обслуживания – жители Центрального и Ленинского городских округов, а также Омского района.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» центр оснащен всем необходимым для постановки диагноза современным оборудованием: дерматоскопы, аппарат УЗИ с возможностью проведения прицельной трепан-биопсии, маммограф.

– За последний год в ремонт и оснащение МСЧ № 4 было вложено более 300 млн рублей. Обновление продолжим. Уже в октябре начинаем капитальный ремонт дневного стационара. Одна из важнейших задач – обеспечить наших жителей квалифицированной медицинской помощью и комфортными условиями лечения, – отметил Виталий Хоценко.

В поликлинике работает также отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Виталий Хоценко осмотрел кабинеты мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

В МСЧ № 4 используются телемедицинские технологии, что помогает сократить сроки получения консультаций, проведения консилиумов.

Всего в структуре медсанчасти, обслуживающей 45 тысяч жителей, работает 14 подразделений по различным направлениям, в том числе специализированные высокотехнологичные центры. В стационаре действует первичное сосудистое отделение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, среди которого ангиографическая установка.

Добавим, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения с октября в поликлинике начинается капитальный ремонт дневного стационара и Центра здоровья.

Ранее в МСЧ № 4 уже полностью отремонтировали Центр онкологической помощи, кардиологическое и реабилитационное отделения, кабинет МРТ, оснащенный новым высокотехнологичным аппаратом.