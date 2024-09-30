Омск-Информ
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·Происшествия

Он поверил в сбой, который якобы устроил.
Мошенники обманули 20-летнего жителя Любинского района. Как сообщили в полиции, парень лишился 300 тыс. рублей.
Как сообщили в полиции, сельчанин пытался оплатить интимные услуги в интернете. После этого «администратор» сайта сообщил парню, что из-за его неправильных действий произошел сбой. От клиента потребовали оплатить расходы на устранение этих неполадок.
Омич перевел деньги. Мошенников ищет полиция.
·Происшествия

Он поверил в сбой, который якобы устроил.
Мошенники обманули 20-летнего жителя Любинского района. Как сообщили в полиции, парень лишился 300 тыс. рублей.
Как сообщили в полиции, сельчанин пытался оплатить интимные услуги в интернете. После этого «администратор» сайта сообщил парню, что из-за его неправильных действий произошел сбой. От клиента потребовали оплатить расходы на устранение этих неполадок.
Омич перевел деньги. Мошенников ищет полиция.