Ее госпитализировали. Проверка продолжается.

В среду, 26 сентября, в Октябрьском округе Омска произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 36-летний водитель автобуса НефАЗ (маршрут № 26) в районе улицы 50 лет ВЛКСМ наехал на машину «Тойота», которая была перед ним. В результате легковушка наехала на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая 62-летняя омичка была госпитализирована. На момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров, однако медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Проводится дальнейшая проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.