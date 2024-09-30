Омск-Информ
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·Общество

Николай Перистов был мастером народных художественных промыслов.

Вчера, 29 сентября, на 67-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный мастер народных художественных промыслов Омской области, создатель и руководитель народной студии косторезного искусства «Архаика» Николай Перистов.

Он создал свой стиль в косторезном искусстве, представляя регион на выставках всероссийского и международного уровня. Помимо народных промыслов, увлекался краеведением и этнографией. Под его руководством совершались палеонтологические экспедиции в северные районы Омской области. Так, в одной из них была найдена кость древнего человека, изменившая представление о Homo sapiens на территории Евразии. О месте и времени прощания с ним обещают сообщить дополнительно.

·Общество

Николай Перистов был мастером народных художественных промыслов.

Вчера, 29 сентября, на 67-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный мастер народных художественных промыслов Омской области, создатель и руководитель народной студии косторезного искусства «Архаика» Николай Перистов.

Он создал свой стиль в косторезном искусстве, представляя регион на выставках всероссийского и международного уровня. Помимо народных промыслов, увлекался краеведением и этнографией. Под его руководством совершались палеонтологические экспедиции в северные районы Омской области. Так, в одной из них была найдена кость древнего человека, изменившая представление о Homo sapiens на территории Евразии. О месте и времени прощания с ним обещают сообщить дополнительно.