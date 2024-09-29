Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в 200 километрах от места взлета. Экипажу пришлось выполнять полет в ручном режиме.

В субботу, 28 сентября, у летевшего в Омск бизнес-джета Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа» отказал автопилот. Борт следовал из якутского города Нерюнгри. Техническая неисправность возникла, когда самолет отдалился на 221 км от места взлета.

Экипаж сообщил диспетчерам о возникшей проблеме и перешел на ручное управление. Спустя несколько часов бизнес-джет успешно приземлился в Омске.

Авиакомпания «Вельталь-Авиа» специализируется на бизнес-авиации и медицинской эвакуации. Собственный флот перевозчика насчитывает 8 самолетов.

·Происшествия

Инцидент произошел в 200 километрах от места взлета. Экипажу пришлось выполнять полет в ручном режиме.

В субботу, 28 сентября, у летевшего в Омск бизнес-джета Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа» отказал автопилот. Борт следовал из якутского города Нерюнгри. Техническая неисправность возникла, когда самолет отдалился на 221 км от места взлета.

Экипаж сообщил диспетчерам о возникшей проблеме и перешел на ручное управление. Спустя несколько часов бизнес-джет успешно приземлился в Омске.

Авиакомпания «Вельталь-Авиа» специализируется на бизнес-авиации и медицинской эвакуации. Собственный флот перевозчика насчитывает 8 самолетов.