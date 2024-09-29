Родительница написала восемь жалоб за две недели. Теперь директор на больничном.

В Омске директор школы № 97 Ольга Мальцева оказалась на больничном с гипертоническим кризом из-за постоянных претензий матери одной ученицы. Женщина буквально атаковала учебное заведение претензиями. Последней каплей стало травмирование ее дочери – одноклассница выстрелила в забор из игрушечного пистолета, и пулька угодила в глаз девочке. В этом инциденте сейчас разбираются полиция и Следственный комитет.

За первые две недели нового учебного года мать школьницы написала восемь жалоб. На фоне стресса директор учебного заведения уже вторую неделю находится на больничном.

– У меня произошел гипертонический криз, и мои хронические заболевания дали о себе знать. Я выбиваюсь с рабочего графика, а ведь нужно обновлять планы, присматривать за старшеклассниками, заниматься подготовкой к Новому году, – цитирует Мальцеву портал НГС55.

По ее словам, претензии родительницы касаются оценок, которые выставляют учителя, коммуникаций в родительском чате, а также возможности посещать школу, когда захочется. «Претензии, как из автоматной очереди», – описала ситуацию директор.