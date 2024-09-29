Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Федеральное правительство одобрило параметры казны на ближайшие три года. Доходы сильно вырастут.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в соответствующем решении кабмина.

Согласно планам, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут почти на 12 % и составят 40 трлн 296 млрд рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73 %. За счет дополнительных средств будет увеличено финансирование национальных проектов. Расходы бюджета составят 41 трлн 469,5 млрд рублей. Дефицит – около 0,5 % ВВП.

·Экономика/Бизнес

Федеральное правительство одобрило параметры казны на ближайшие три года. Доходы сильно вырастут.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Он будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в соответствующем решении кабмина.

Согласно планам, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут почти на 12 % и составят 40 трлн 296 млрд рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73 %. За счет дополнительных средств будет увеличено финансирование национальных проектов. Расходы бюджета составят 41 трлн 469,5 млрд рублей. Дефицит – около 0,5 % ВВП.