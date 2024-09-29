Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Жилые дома с подземным паркингом будут строить в границах улиц Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина.

В центре Омска, на улице Пушкина, построят новый микрорайон. Положительное заключение экспертизы получил проект строительства жилого комплекса в границах улиц Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина, сообщает «СуперОмск». Ранее здесь снесли целый ряд двухэтажных аварийных деревянных и кирпичных домов.

Сформированные земельные участки подготовлены для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки с подземным паркингом. Возведением микрорайона займется ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Эта компания известна строительством микрорайона «Северное сияние» на Северных улицах.

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·Экономика/Бизнес

Жилые дома с подземным паркингом будут строить в границах улиц Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина.

В центре Омска, на улице Пушкина, построят новый микрорайон. Положительное заключение экспертизы получил проект строительства жилого комплекса в границах улиц Пушкина, Бульварной, Маршала Жукова и Потанина, сообщает «СуперОмск». Ранее здесь снесли целый ряд двухэтажных аварийных деревянных и кирпичных домов.

Сформированные земельные участки подготовлены для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки с подземным паркингом. Возведением микрорайона займется ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Эта компания известна строительством микрорайона «Северное сияние» на Северных улицах.

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