Омск-Информ
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·Общество

Проект операционного корпуса на улице Булатова прошел государственную экспертизу.

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова. Документ был получен 27 сентября, сообщает портал «Город55». Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик», проектную документацию разрабатывало ООО «Проектное бюро РИЦ».

Общая сумма строительства нового медицинского учреждения составляет 3,7 млрд рублей. В основном средства будут направлены из федерального бюджета. Объект должны сдать к 2028 году.

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·Общество

Проект операционного корпуса на улице Булатова прошел государственную экспертизу.

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова. Документ был получен 27 сентября, сообщает портал «Город55». Застройщиком выступает БУ «Омскоблстройзаказчик», проектную документацию разрабатывало ООО «Проектное бюро РИЦ».

Общая сумма строительства нового медицинского учреждения составляет 3,7 млрд рублей. В основном средства будут направлены из федерального бюджета. Объект должны сдать к 2028 году.

1469