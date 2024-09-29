Кадровый кризис в сфере образования прекратится очень быстро, и стоить это будет недорого.

Депутат Госдумы от Омской области, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал, как «утолить» кадровый голод в российских школах. По словам парламентария, нужно сделать всего два действия – существенно поднять уровень зарплат и вернуть льготы для учителей на селе.

Наибольшую зарплату учителя получали в 2012 году, когда вышли первые майские указы президента. С тех пор нагрузка на педагогов растет, а их реальная зарплата сокращается. Чтобы переломить эту тенденцию, зарплату учителя на одну ставку нужно сделать выше средней по России в целом. Сельским учителям нужно вернуть 25-процентную надбавку к зарплате и коммунальные льготы в полном объеме.

– Тогда кадровый кризис в образовании прекратится очень быстро. Это минимально и реально. Когда в Санкт-Петербурге губернатором была Валентина Матвиенко, средняя зарплата учителя превысила среднюю по региону при разумной нагрузке, выпускники педуниверситета имени Герцена дружно пошли в школу, – цитирует Смолина портал News.ru.

С 2027 года в стране запускается новая система оплаты труда педагогов, которая должна уравнять их зарплаты вне зависимости от регионов. Если это не будет сопровождаться реальным ростом уровня доходов учителей, работать в школах скоро будет некому.

– Эксперимент по новой системе оплаты труда учителей запланирован на 2026 год, а сама новая система – на 2027-й. К этому времени мы потеряем еще значительное количество школьных учителей, – отметил Смолин.

В омских школах, несмотря на начавшийся учебный год, открыты десятки вакансий учителей. Главная причина – низкий уровень оплаты труда и высокая нагрузка на педагогов.