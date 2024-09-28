Омск-Информ
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·Общество

Существенное повышение температуры воздуха обусловлено распространением гребня тепла с европейской территории России.

Резкое потепление, пришедшее в Омскую область в субботу, 28 сентября, сохранится на протяжении трех дней. Как сообщает телеграм-канал MeteoOmsk, на территорию региона распространился гребень тепла из европейскoй части России.

До 30 сентября включительно ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит от +14…+19° до +18…+23°. Многие омичи пользуются моментом и с удовольствием гуляют по городу.

·Общество

Существенное повышение температуры воздуха обусловлено распространением гребня тепла с европейской территории России.

Резкое потепление, пришедшее в Омскую область в субботу, 28 сентября, сохранится на протяжении трех дней. Как сообщает телеграм-канал MeteoOmsk, на территорию региона распространился гребень тепла из европейскoй части России.

До 30 сентября включительно ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит от +14…+19° до +18…+23°. Многие омичи пользуются моментом и с удовольствием гуляют по городу.