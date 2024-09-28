Спустя три часа после операции 90-летняя бабушка уже ходила, а на этой неделе ее выписали из больницы.

Хирурги городской клинической больницы № 1 имени Кабанова спасли 90-летнюю пенсионерку, которую привезли в медучреждение на скорой в тяжелом состоянии. У бабушки были сильные боли в верхних отделах живота, назначенное ей лечение не помогало, и тогда врачи решили делать операцию.

Ввиду солидного возраста пациентки был выбран метод видеолапароскопии. Через небольшой надрез в полость ввели инструмент с камерой и увидели, что желчный пузырь у бабушки попросту сгнил. Гангренозный орган был аккуратно удален.

– Операция прошла успешно. Пациентка через три часа после операции, несмотря на свой преклонный возраст, встала и сама ходила, себя обслуживала, – рассказывает заместитель главного врача по хирургической части ГКБ № 1 Сергей Мамонтов. – Благодаря слаженной работе команды оперблока мы смогли оказать всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь и спасти пациентку.

Пожилая пациентка быстро поправилась, а уже на этой неделе состоялась ее выписка из больницы.