Омск-Информ
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·Авто

Подрядчики уложили верхний слой асфальта и приступают к финишным работам на объекте.

Ремонт трассы Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское близится к завершению. Дорожники работают на участках 12–19 км и 20–26 км. Они уложили верхний слой асфальта и переходят к финишным работам – укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки, восстановлению остановочных пунктов.

– Два участка дороги в Таврическом районе обновляем благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Все дорожные работы, которые ведутся в регионе, держу на личном контроле, – заявил губернатор Виталий Хоценко.

Ранее на этой же трассе отремонтировали участок 19–20 км.

·Авто

Подрядчики уложили верхний слой асфальта и приступают к финишным работам на объекте.

Ремонт трассы Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское близится к завершению. Дорожники работают на участках 12–19 км и 20–26 км. Они уложили верхний слой асфальта и переходят к финишным работам – укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки, восстановлению остановочных пунктов.

– Два участка дороги в Таврическом районе обновляем благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Все дорожные работы, которые ведутся в регионе, держу на личном контроле, – заявил губернатор Виталий Хоценко.

Ранее на этой же трассе отремонтировали участок 19–20 км.