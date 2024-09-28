Зеленая зона неподалеку от парка Победы преобразилась в рамках конкурса муниципальных грантов.

На Левобережье Омска началась реконструкция сквера имени Суворова. Он расположен неподалеку от парка Победы. Зеленая зона идет вдоль улицы Поворотникова – от улицы Суворова по направлению к коттеджному поселку и пляжу «Пиратский остров».

Работы в сквере ведутся в рамках конкурса муниципальных грантов в номинации «Решают люди». Здесь уложили тротуарную плитку, установили урны и скамейки, а накануне высадили 55 канадских кленов вместо старых аварийных деревьев. Инициатором озеленения этой территории стала Омская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Она уже четыре года проводит экологическую акцию «Дыши» – благоустраивает скверы и парки Левобережья.

– Каждую осень мы выходим на одну из благоустроенных территорий Левобережья, чтобы высадить очередную партию молодых деревьев, – цитирует «Вечерний Омск» зампредседателя организации Алевтину Кашинцеву. – Заранее консультируемся с агрономами, какие саженцы лучше посадить на тот или иной участок. На территории сквера планируем продолжать озеленение и в последующие годы.

Следить за высаженными в сквере Суворова деревьями будут агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Представители учреждения помогали в озеленении этой территории.